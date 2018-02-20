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Турция намерена взять в окружение сирийский Африн в ближайшие дни

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Вооруженные силы Турции намерены в ближайшие дни окружить сирийский Африн. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.

«Все предпринимаемые нами шаги очень важны с точки зрения безопасности. Требуется время для подготовительных работ на земле. В ближайшие дни центр города Африн будет окружен нами», –– цитирует ТАСС Эрдогана.

С 20 января Турция начала в Африне военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз», которых активно поддерживают США.

Акркара считает эти организации террористическими.

За время операции погибли не менее 13 турецких военных.

19 февраля портал iz.ru сообщил, что курдские формирования передадут правительственной армии Сирии несколько позиций в Африне. Сирийские подразделения могут войти в город в ближайшие 48 часов.

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