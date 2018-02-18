Белый дом считает маловероятным применение химоружия Турцией в Африне

Белый дом считает маловероятными претензии Сирии в адрес Турции в связи с применением химического оружия против курдов в Африне. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель администрации президента США Майкл Энтон.

По его словам, с сообщением власти США ознакомлены, но подтвердить их не могут. Также Энтон выразил мнение, что использование химоружия турецкими войсками маловероятно, и призвал стороны к защите гражданских лиц и сдержанности.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ходе военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, по словам официального представителя курдских сил самообороны Африна Рейзана Хеду, турецкая армия использовала запрещенное международной конвенцией оружие — напалм и заряды с хлором.