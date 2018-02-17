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Турцию обвинили в использовании напалма и хлора в Африне

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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Турецкая армия в ходе военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне использовала запрещенное международной конвенцией оружие — напалм и заряды с хлором. С таким заявлением выступил официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.

По его словам, турецкая армия фактически не продвигается вглубь Сирии, проводя операции из серии «пришли-ушли», что характерно для сил самообороны.

«Турецкая армия обладает самолетами, танками, ракетами и использует оружие, запрещенное международной конвенцией, — напалм и снаряды с газом хлор, также разница в количестве бойцов. У них десятки тысяч террористов помимо турецких военных», — приводит «РИА Новости» слова Хеду.

По сообщениям СМИ, в субботу, 17 февраля, турецкие военные применили отравляющие вещества в деревне Аранда кантона Африн. По предварительным данным, в больницу были доставлены шесть человек с симптомами удушья.

Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» 20 января 2018 года. Поводом для ее начало стало решение США создать на сирийско-турецкой границе так называемые отряды безопасности, состоящие из курдов.

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