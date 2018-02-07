Двое военнослужащих турецкой армии погибли в сирийском Африне

В ходе спецоперации в сирийском Африне погибли двое военнослужащих турецкой армии. Сообщение об этом распространил турецкий штаб, сообщает «РИА Новости».

Военнослужащие погибли 7 февраля при минометном обстреле «со стороны членов террористических организаций PYD (курдская партия «Демократический союз»), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ (запрещена в РФ)», отмечается в заявлении.

Всего, по официальным данным, в ходе операции в Африне погибли 16 военнослужащих армии Турции.

Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» 20 января. Москва выразила озабоченность ситуацией в сирийском Африне, где жертвами военной операции турецкой армии против курдских формирований стали несколько сотен человек.