Прямой эфир
Сюжет:

Курды подбили турецкий танк в сирийском Африне

0
Фото: REUTERS/Osman Orsal
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военизированные курдские отряды подбили в сирийском Африне турецкий танк. При нападении погибли пятеро военнослужащих, говорится в заявлении генштаба ВС Турции.

Инцидент произошел в субботу, 3 февраля, на северо-востоке Африна. В Анкаре заявляют, что за атакой стоят члены Рабочей партии Курдистана, партии «Демократический союз», отрядов «Сил народной самообороны» и группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), передает ТАСС.

«Пятеро наших военных, находившихся в танке, погибли в результате этого нападения», — говорится в заявлении.

В генштабе ВС Турции также сообщили, что за время проведения операции «Оливковая ветвь» погибли 13 солдат, 57 военнослужащих получили ранения. В ходе боев были уничтожены не менее 899 членов курдских отрядов.

Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» 20 января 2018 года. Анкару подтолкнуло на активные действия в Африне намерение США создать на сирийско-турецкой границе так называемые «отряды безопасности».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017