Курды подбили турецкий танк в сирийском Африне

Военизированные курдские отряды подбили в сирийском Африне турецкий танк. При нападении погибли пятеро военнослужащих, говорится в заявлении генштаба ВС Турции.

Инцидент произошел в субботу, 3 февраля, на северо-востоке Африна. В Анкаре заявляют, что за атакой стоят члены Рабочей партии Курдистана, партии «Демократический союз», отрядов «Сил народной самообороны» и группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), передает ТАСС.

«Пятеро наших военных, находившихся в танке, погибли в результате этого нападения», — говорится в заявлении.

В генштабе ВС Турции также сообщили, что за время проведения операции «Оливковая ветвь» погибли 13 солдат, 57 военнослужащих получили ранения. В ходе боев были уничтожены не менее 899 членов курдских отрядов.

Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» 20 января 2018 года. Анкару подтолкнуло на активные действия в Африне намерение США создать на сирийско-турецкой границе так называемые «отряды безопасности».