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Турция информирует НАТО о ходе операции в Африне

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Фото: REUTERS/Pedro Nunes
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Турция регулярно информирует альянс о ситуации в сирийском районе Африне. Об этом в понедельник, 5 февраля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Турция ранее информировала НАТО об операции в Африне и будет информировать в дальнейшем», — сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, странам, ведущим наземные операции в Сирии, нужно поддерживать контакты друг с другом, «чтобы представители одной коалиции не сражались друг против друга». Столтенберг заявил, что Турция является одним из важнейших государств — членов альянса, внесшим существенный вклад в борьбу с международной группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Портал iz.ru ранее писал о заявлении Столтенберга о том, что НАТО заинтересована в диалоге и сотрудничестве с Россией, а не новой холодной войне. Он отметил, что не видит противоречия между жесткой позицией и стремлением к диалогу.

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