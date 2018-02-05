Турция информирует НАТО о ходе операции в Африне

Турция регулярно информирует альянс о ситуации в сирийском районе Африне. Об этом в понедельник, 5 февраля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Турция ранее информировала НАТО об операции в Африне и будет информировать в дальнейшем», — сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, странам, ведущим наземные операции в Сирии, нужно поддерживать контакты друг с другом, «чтобы представители одной коалиции не сражались друг против друга». Столтенберг заявил, что Турция является одним из важнейших государств — членов альянса, внесшим существенный вклад в борьбу с международной группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Портал iz.ru ранее писал о заявлении Столтенберга о том, что НАТО заинтересована в диалоге и сотрудничестве с Россией, а не новой холодной войне. Он отметил, что не видит противоречия между жесткой позицией и стремлением к диалогу.