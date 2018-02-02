Мэттис указал на негативное российское воздействие на НАТО

Глава Пентагона Джеймс Мэттис указал на негативное воздействие со стороны России на Североатлантический альянс.

«Мы ценим дипломатические и военные усилия Великобритании… в особенности в то время, как Россия пытается подорвать и ослабить сплоченность и возможности НАТО», — заявил Мэттис на встрече с британским коллегой Гэвином Уильямсоном.

На встрече министры «обсудили национальную оборонную стратегию США, вопросы международной безопасности и приоритеты предстоящей встречи министров обороны НАТО в Брюсселе», цитирует «РИА Новости» официального представителя Пентагона Дану Уайт.

Как писал iz.ru, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает «назойливую Россию» угрозой всему миру. В то же время предшественник Мэттиса в кресле главы Пентагона — Эштон Картер — посоветовал альянсу разработать план войны с РФ.