В НАТО назвали Россию конкурентом в Африке и на Ближнем Востоке

НАТО считает Россию «стратегическим конкурентом» альянса.

«Мы рассматриваем Россию как стратегического конкурента в нашем непосредственном соседстве, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке», — заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

По его словам, союз «продолжит адаптировать свои военные возможности к этой ситуации».

В частности, Североатлантический альянс расширит сотрудничество со странами Ближнего Востока для повышения безопасности в регионе, сообщил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел.

В Брюсселе завершилась двухдневная сессия Военного комитета НАТО, свои заявления генералы сделали, подводя ее итоги, уточняет ТАСС.

Как писал портал iz.ru, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отказе от новой холодной войны с Россией в пользу политического диалога.