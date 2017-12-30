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В МИДе предупредили о последствиях размещения сил НАТО вблизи России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Размещение сил и средств НАТО на территории граничащих с Россией государств ухудшает ситуацию в области безопасности этих стран, заявил в интервью первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов.

«Негативные последствия военных приготовлений НАТО должны вызывать серьезную озабоченность у всех, поскольку они ухудшают ситуацию в области безопасности применительно к тем государствам, территории которых используются для размещения натовских сил и средств», — сообщил он журналистам «Интерфакса».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия Запада по наращиванию военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ и развертывание ПРО США в Европе вызывают в Москве «самую глубокую озабоченность». По его словам, это «деструктивные шаги», которые лишь ведут к дальнейшему росту напряженности.

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