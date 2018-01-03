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Генсек НАТО выступил за диалог с Москвой вместо холодной войны

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Фото: REUTERS/Eric Vidal
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В НАТО отказываются от новой холодной войны с Россией в пользу политического диалога.

«Мы должны учитывать тот факт, что мы имеем дело с более самоуверенной Россией. В то же время мы не хотим повторения холодной войны и гонки вооружений, а выступаем за политический диалог с Москвой, хоть он и не прост», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В частности, генсек высказался за увеличение количества контактов между альянсом и Москвой, отмечается в его интервью немецкому изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По оценке Столтенберга, мир в целом становится более опасным и враждебным, но параллельно усиливается и сам Североатлантический альянс.

Как сообщал портал iz.ru, ранее Столтенберг уже говорил о диалоге с Россией ради недопущения новой холодной войны. Вместе с тем, альянс намерен держать свой контингент в Востоячной Европе и странах Балтии «столько, сколько понадобится».

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