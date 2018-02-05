Генсек НАТО рассказал о необходимости сотрудничества с Россией

Североатлантический альянс заинтересован в диалоге и сотрудничестве с Россией, а не новой холодной войне. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции по вопросам безопасности в Осло.

«Мы не хотим новой холодной войны, потому что Россия — наш сосед, и мы хотим сотрудничать с Россией и стремимся к хорошим отношениям с ней», — приводит его слова ТАСС.

Столтенберг отметил, что не видит противоречия между жесткой позицией и стремлением к диалогу.

«Мы в Норвегии всегда вели с русскими диалог по вопросам рыболовства, границ и так далее, так что участие в диалоге с Россией — это отнюдь не признак слабости. Это было неочевидно для альянса в 2014 и 2015 годах, однако с тех пор в НАТО пришли к консенсусу о том, что диалог с РФ необходим», — сказал он.

Генсек НАТО напомнил о проведении шести важных встреч между высокопоставленными представителями России и альянса после событий на Украине и присоединения Крыма к РФ.

«Можно прописывать различные сценарии, готовиться к разным вариантам развития событий, однако в этом необходимо быть осторожным, чтобы, проводя такой анализ, не создавать неопределенности и не провоцировать конфликт. Легко создавать модели, в которых Россия будет угрозой, однако это не значит, что мы видим непосредственную возможность такого развития событий», — также добавил он.

Как писал портал iz.ru, ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что «назойливая Россия» несет угрозу для глобальной безопасности. Он поставил деятельность Москвы в один ряд с нестабильностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также с напряженностью вокруг Северной Кореи. После этого министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан заявил, что не считает Россию опасной для Североатлантического альянса.