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Сенаторы-демократы обвинили Трампа в «мягкости к Путину»

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп слишком мягко относится к Владимиру Путину, считают лидер демократов в сенате США ​Чак Шумер и сенатор Бен Кардин.

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Конгресс проголосовал за введение новых санкций в отношении Москвы, а закон до сих пор не подписан Трампом, указывают сенаторы.

Глава Белого дома медлит с введением ограничений, когда Вашингтон считает, что Москва «продолжает вмешиваться в американские выборы».

Шумер назвал новые санкции обязательными, а промедление с их введением — «вопиющим неисполнением обязанностей президента», сообщает РБК со ссылкой на данные Reuters.

Как писал iz.ru, Госдеп США открыл основные цели введения санкций.

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