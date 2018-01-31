Сенаторы-демократы обвинили Трампа в «мягкости к Путину»
Президент США Дональд Трамп слишком мягко относится к Владимиру Путину, считают лидер демократов в сенате США Чак Шумер и сенатор Бен Кардин.
Конгресс проголосовал за введение новых санкций в отношении Москвы, а закон до сих пор не подписан Трампом, указывают сенаторы.
Глава Белого дома медлит с введением ограничений, когда Вашингтон считает, что Москва «продолжает вмешиваться в американские выборы».
Шумер назвал новые санкции обязательными, а промедление с их введением — «вопиющим неисполнением обязанностей президента», сообщает РБК со ссылкой на данные Reuters.
Как писал iz.ru, Госдеп США открыл основные цели введения санкций.