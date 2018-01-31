Докладоискатели из Вашингтона

29 января министерство финансов США опубликовало так называемый кремлевский доклад — документ о чиновниках и бизнесменах, якобы близких к президенту России Владимиру Путину. Он подготовлен в развитие закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), подписанного президентом США Дональдом Трампом в августе прошлого года. В докладе упомянуты 210 имен: 96 бизнесменов и 114 российских политиков. Эксперты отмечают, что списки фигурантов составлялись произвольно и приведенная в них информация вряд ли тщательно анализировалась. В результате к сторонникам российского президента причислили даже беглого олигарха Юрия Шефлера, покинувшего страну 16 лет назад.

Кто попал в списки

Преобладающее впечатление от публикации «кремлевского доклада» в российском обществе — удивление. Списки, подготовленные министерством финансов США при участии Госдепартамента и спецслужб, составлялись по формальному признаку. В них включены все помощники и советники президента РФ, представители главы государства в федеральных округах, главы палат Федерального собрания, члены кабинета министров, ряд ключевых силовиков, главы госкорпораций и бизнесмены.

список1 Юрий Шефлер, владелец SPI Group Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

В список российских «олигархов» автоматически внесли всех, чье состояние превышает $1 млрд. Составители доклада отмечают, что информацию взяли из открытых источников. В дальнейшем эти данные, по всей видимости, анализу не подвергались, благодаря чему в списке оказались такие персоны, как Юрий Шефлер — владелец SPI Group. Он покинул Россию на рубеже тысячелетий, став фигурантом нескольких уголовных дел. С тех пор Шефлер отстаивает в судах разных стран право на советские водочные бренды — Stolichnaya, Moskovskaya и др.

Владелец SPI Group скорее заслуживает места в ряду с Березовским, Гусинским и другими борцами с режимом, чем в списке сторонников Путина. Единственная возможная причина внесения Шефлера в список «кремлевского доклада» — его постоянное участие в рейтинге Forbes, который до сих пор относит владельца SPI Group к российским бизнесменам. Хотя Шефлер уже давно является гражданином Великобритании, а центральный офис его компании базируется в Люксембурге.

Явно по недоразумению попал в списки Олег Бударгин — бывший глава «Россетей» обозначен в докладе как действующий. Еще в сентябре 2017 года Бударгин покинул компанию, а возглавил ее Павел Ливинский, который в список не попал.

список2 Олег Бударгин, бывший глава «Россетей» Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Два федеральных чиновника из финансово-экономического и социального блоков правительства рассказали, что в кабмине не считают включение в досье российских вице-премьеров, министров и бизнесменов «чем-то серьезным». От официальных комментариев опрошенные «Известиями» члены правительства из «кремлевского досье» отказались.

— Американцы просто взяли всю верхушку правительства и список Forbes. Не было никакой системы отбора. Всех под одну гребенку, и всё, — заявил «Известиям» один из сотрудников аппарата правительства.

Другой высокопоставленный госслужащий в беседе с «Известиями» назвал список Минфина США «смешным» и отметил, что «кремлевское досье» не повлияет на деятельность попавших туда чиновников.

— Их полномочия от этого не изменятся, — подчеркнул собеседник «Известий».

Советник президента России по интернету Герман Клименко рассказал «Известиям», что не переживает из-за того, что стал фигурантом «кремлевского доклада».

— Совершенно не страдаю. Судя по направленности списка на IT, работы станет больше, — заявил Герман Клименко.

В «кремлевский доклад» попал ряд крупных бизнесменов, связанных с IT-индустрией. Это глава АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский, основатель Mail.ru Group Юрий Мильнер, глава «Яндекса» Аркадий Волож, владелец холдинга Rambler&Co Александр Мамут.

— Владельцев частных компаний, работающих на IT-рынке, почти никогда не называют олигархами, — подчеркнул член экспертного совета при правительстве РФ, эксперт по IT-рынку Василий Буров. — То, что этим словом в «кремлевском списке» поименованы Аркадий Волож, Леонид Богуславский, Юрий Мильнер — это, думаю, для них повод порадоваться комплименту. Больше ничего сейчас невозможно об этом сказать, поскольку мы вообще пока не знаем, что означает этот список. Пока он не означает ничего: в список «кремлевских олигархов» чисто механически включили первых 98 человек из списка Forbes.

Кто в списки не попал

По словам представителей минфина США, помимо публичной части «кремлевского доклада» есть еще закрытая. В ней могут быть бизнесмены и чиновники, служебное положение которых может быть ниже, чем у людей из открытой части. Например, в него могут войти руководители федеральных агентств и служб, главы территорий.

Тем не менее, в опубликованных материалах доклада отсутствуют некоторые видные чиновники и менеджеры, статус которых не ниже, чем у других фигурантов основного списка. Например, глава Банка России Эльвира Набиуллина, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.

список4 Глава «Роскосмоса» Игорь Комаров Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— Список составлен очень прагматично, — отметил член экспертного совета при правительстве РФ Андрей Ионин. — Глава «Роскосмоса» Игорь Комаров не включен в список, потому что от нашей госкорпорации сейчас зависит работа Международной космической станции — доставка на орбиту американских астронавтов. Вопрос с МКС — единственный, где они до 2024 года не могут без нас обойтись.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов отметил, что отсутствие Эльвиры Набиуллиной в секционном списке США объясняется ее неприкосновенной должностью.

— Центральный банк — глобальная национальная структура, она подчиняется не только национальным, но и международным правилам игры. Руководитель ЦБ обладает политической и экономической неприкосновенностью на международном уровне. Иначе это было бы серьезным риском для всех стран, российский Центральный банк не смог бы взаимодействовать с аналогичными структурами других государств, — пояснил эксперт.

список5 Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Программный директор Фонда клуба «Валдай», руководитель агентства «Внешняя политика» Андрей Сушенцов пояснил в разговоре с «Известиями», что представленный министерством финансов список является формальным шагом и не означает ужесточения санкций.

— Администрация Трампа не хочет дальнейшего ухудшения отношений с РФ, однако она сталкивается с обвинениями в сговоре с русскими и давлением со стороны антироссийски настроенного конгресса, — сказал политолог. — Поэтому администрация делает минимально востребованные политические шаги. Она выполнила формальные требования закона о санкциях и не пошла дальше.

По словам Андрея Сушенцова, обнародованный Вашингтоном список составлен по формальным критериям, а не в расширительном смысле.

— В докладе почти 20 процентов текста занимает указание на то, что список не является санкционным и указанные в нем люди не должны подвергаться дискриминации, — подчеркнул аналитик.

ОПК приготовился к санкциям

Составители доклада не скрывают, что одной из основных целей подготовки базы для новых санкций стал российский оборонно-промышленный комплекс. Хотя и здесь какая-либо система не просматривается: так, глава «Объединенной авиастроительной компании» Юрий Слюсарь в списки попал, а глава «Объединенной судостроительной корпорации» не попал.

И хотя глава пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт вчера заявила, что новые меры в отношении «оборонки» могут не потребоваться, статья 231 закона CAATSA указывает, что в течении полугода с момента его вступления в силу (к 30 января) президент США должен «ввести пять и более санкций» в отношении участников крупных сделок или иных значительных финансовых операций «с лицами, входящими в оборонный и разведывательный сектор правительства России или действующими от их имени, в том числе с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России и ФСБ».

Осенью прошлого года Госдеп направил в конгресс список российских организаций, сотрудничество с которыми может грозить санкциями. Это Ижевский механический завод, «Уралвагонзавод», «Алмаз-Антей», концерн «Калашников», «Рособоронэкспорт», корпорации «МиГ», «Сухой», Главное управление Генштаба ВС, ФСБ и СВР.

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов рассказал «Известиям», что самой уязвимой стороной оружейных сделок является финансовая.

— Для западных банков потеря американского рынка — серьезная угроза, поэтому санкции могут помешать осуществлению платежей по контрактам, а это чревато задержками или даже срывом сделок, — пояснил эксперт. — Единичные случаи подобного рода уже были. Однако в целом Россия остается одним из ведущих игроков мирового оружейного рынка. Никаких крупных провалов не отмечено.

По мнению Андрея Фролова, негативный эффект от возможных санкций будет ограниченным в силу политических обстоятельств. Срыв оружейных сделок приведет к ухудшению отношений США не только с нами, но и с теми странами, с которыми мы сотрудничаем. У РФ порядка 70 стран-партнеров по ВТС.

— Готовы ли американцы ссориться с таким количеством государств? Кроме того, наши основные партнеры — Китай, Индия, Алжир, Вьетнам, страны СНГ и Ближнего Востока. Эти страны мало восприимчивы к американскому давлению, — отметил Андрей Фролов.

По словам эксперта, Россия может предпринять ряд шагов для защиты от санкций своих интересов в сфере ВТС.

— Меры уже принимаются — создается специальный банк, засекречиваются все тендеры, — отметил Андрей Фролов. — В дальнейшем, видимо, будут вырабатываться более сложные финансовые схемы. Также предпочтительно заключать сделки не с компаниями, а с госструктурами, тогда политические издержки от наложения санкций вырастут для США в разы.

Что будет дальше

Попадание в «кремлевский доклад» само по себе ничего не означает. Как отмечают сами авторы доклада, упомянутые в списках лица не подвергаются каким-либо санкциям, их правовой статус в американской юрисдикции не меняется.

список3 «Кремлевское досье» не повлияет на деятельность попавших туда чиновников Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Не факт, что все перечисленные в нем лица и в дальнейшем попадут под санкции Штатов, рассказал юрист BGP Litigation Денис Дурашкин. Ведь решение о введении ограничений принимает конгресс США. По мнению юриста, есть несколько вариантов развития событий.

— Худший — если конгресс обяжет включить весь список в санкционный лист. Если это произойдет, то последствия для фигурантов будут серьезными. Они сами и их родственники не смогут получить визу США, все их активы в Америке будут заморожены, — рассуждает Денис Дурашкин. — К примеру, их детям, которые там учатся, придется возвращаться в Россию.

Все компании или их «дочки», которые контролируют наши бизнесмены, также могут попасть впоследствии в санкционный список. Это будет означать, что с этими структурами будет запрещено совершать какие-либо транзакции.

— Почти все банки имеют счета в США. Соответственно, любая сделка с заблокированным лицом грозит заморозкой активов. Роману Абрамовичу, к примеру, придется расстаться с футбольным клубом «Челси», — добавил Денис Дурашкин.

Более оптимистичный сценарий предусматривает, что конгресс США не будет огульно включать всех лиц из «кремлевского списка» в санкционный. В этом случае власти Штатов ограничатся только теми россиянами, кто связан с правительством — лишь некоторыми чиновниками и отдельными олигархами, заключил юрист.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев назвал опубликованный список российских чиновников и бизнесменов «протоколом о намерениях».

— Никаких санкций непосредственно в отношении людей из досье пока нет. Но в любом случае в дальнейшем этот протокол о намерениях может перерасти в полноценные санкции, — предупредил Игорь Николаев.

Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что санкции будут применены к фигурантам списка. Секретная часть доклада, частично опубликованного во вторник, ляжет в основу новых санкций, которые Вашингтон готовится ввести в отношении российских чиновников и бизнесменов, цитирует Мнучина Bloomberg.

Рынки на доклад не отреагировали

Финансовые рынки не отреагировали на публикацию доклада, констатировала замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

— Рынкам всё равно. Более того, российские фондовые индексы растут. В частности, индекс ММВБ прибавил 0,2%, индекс РТС — 1,1%, — рассказала Анна Кокорева.

Рубль и вовсе продолжил укрепляться по отношению к евро и доллару. Это говорит о том, что инвесторы не обращают внимания на информацию о санкциях, интерпретировала эксперт.

— Судя по реакции рынка, спекулянты не ждут ничего экстраординарного и от второй части «кремлевского доклада». Инвесторы не закладывают существенные риски в стоимость активов, — добавила она.

По словам Анны Кокоревой, простым инвесторам вряд ли что-то грозит в связи с появлением «кремлевского списка». Ведь пока он носит рекомендательный характер.

Практика показала, что зарубежный бизнес не заинтересован в разрыве отношений с российскими партнерами. Ведь это приводит к потере прибыли, — подчеркнула Анна Кокорева.

— Досье вряд ли повлияет на инвест-климат нашей страны, — считает аналитик по рынку облигаций Райффайзенбанка Денис Порывай. — Сейчас все инвестиции иностранцев в Россию ограничиваются ОФЗ. Текущий «кремлевский список» на ОФЗ не влияет. Если санкций в отношении российских бумаг не последует, то, я думаю, возобновится приток иностранцев в них.