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Кудрин призвал спокойно отнестись к нелогичному «кремлевскому списку»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Так называемый кремлевский список, опубликованный ранее министерством финансов США, является только формальным результатом принятого в Соединенных Штатах закона о противодействии неприятелям США, поэтому к нему стоит относиться спокойно. Такое мнение высказал бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегического развития Алексей Кудрин.

«И сам закон, и список, и возможные санкции нелогичны. В этом их и слабость, и сила», — написал Кудрин на своей странице Twitter.

«Относиться к этому надо спокойно, не нужно разрывать отношения», — подчеркнул глава ЦСР.

Напомним, список из 114 российских чиновников и 96 представителей бизнеса, в отношении которых могут быть применены санкции в рамках принятого в США закона «О противодействии неприятелям Америки через санкции», минфин страны опубликовал во вторник утром.

Действующий глава государства Владимир Путин, кандидат в президенты России, пошутил на встрече с доверенными лицами в Москве, что ему обидно, потому что американское финансовое ведомство не включило его в «кремлевский список».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что руководство России уже прорабатывает ответные меры на недружественную политику США. Политик выразила предположение, что «те, кто сейчас задает тон в политике США, охвачены очень опасным недугом. Я бы назвала его «санкциомания».

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