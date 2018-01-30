Посол США заявил о позитивной работе Москвы и Вашингтона над СНВ-3

Москва и Вашингтон продолжают позитивно работать над Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, в настоящее время доверие между сторонами в области стратегических вооружений не утрачено. Об этом во вторник заявил посол США в России Джон Хантсман.

По словам дипломата, в ближайшее время совместная работа в отношении СНВ-3 «будет более интенсивной».

«Мы работаем в позитивном направлении», — цитирует Хантсмана «Федеральное агентство новостей».

США, по словам посла, выходить из Договора по ракетам средней и малой дальности не собираются, однако хотят, «чтобы все участники соглашения соблюдали его положения».

Хантсман отметил, что американская сторона продолжит поднимать этот вопрос, выразив уверенность о необходимости прийти к какому-то решению.