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Санкции США могут затронуть сотрудничающие с оборонкой компании вне РФ

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Walter G. Allgöwer
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Новые санкции Соединенных Штатов против России в случае их введения могут также затронуть компании за пределами России за ведение бизнеса с разведкой оборонным сектором РФ. Об этом во вторник заявил представитель Госдепартамента США.

Представитель американского внешнеполитического ведомства напомнил, что заранее о своих действиях по санкциям США не сообщают.

«Когда и если у нас будут санкции, о которых мы захотим объявить, мы так и сделаем. Говоря в общем, если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором», — цитирует «РИА Новости» представителя Госдепартамента США.

Госдеп продолжает работу с соответствующими комитетами конгресса США, брифинги продолжаются, добавил он, отказавшись сообщать детали встреч.

Госдеп передал конгрессу США в секретном докладе детали по выполнению санкций против России. В американском внешнеполитическом ведомстве отметили при этом, что антироссийские санкции оказывают негативное влияние на контракты в оборонной сфере страны, уточнив, что детали содержатся в докладе, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, в понедельник минфин США опубликовал «кремлевский доклад», в котором содержится информация о высокопоставленных чиновниках и бизнесменах, близких к руководству России. В список внесены 210 человек — 114 чиновников и 96 «олигархов».

Документ необходимо проанализировать, прежде чем говорить о том, как он повлияет на контакты между Вашингтоном и Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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