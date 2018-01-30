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Рамзан Кадыров прокомментировал «кремлевский доклад» минфина США

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Фото: ТАСС/Зубайр Байраков
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что публикация «кремлевского доклада» минфина США является прямым вмешательством во внутриполитические процессы в России. По его мнению, так называемый санкционный список американского финансового ведомства — очередная попытка превратить Россию в «третьеразрядное государство».

Кроме того, на своей странице в социальной сети Mylistory Кадыров обратил внимание, что, с его точки зрения, Вашингтон перешел в стадию открытого вмешательства во внутриполитические процессы в России. «Я имею в виду предстоящие выборы президента России. Наглость, конечно, не имеет никаких границ», — добавил глава Чечни. 

Кроме того, Кадыров подчеркнул, что в современном мире нельзя совершать «такие глупые шаги». «Без России они не смогут решить ни одну международную проблему», — отметил Кадыров, трактуя публикацию «кремлевского доклада» как однозначно враждебный акт, который может привести к сильному ослаблению отношений между РФ и США.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал «кремлевский доклад» минфина США.  

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