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Матвиенко: США охвачены «санкциоманией»

Спикер Совета Федерации прокомментировала «кремлевский доклад» американского минфина
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Фото: пресс-служба Совета Федерации/flickr.com
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российское руководство уже прорабатывает ответные меры на недружественную политику США.

— Похоже, что те, кто сейчас задают тон в политике США, охвачены очень опасным недугом. Я бы назвала его «санкциомания», — заявила спикер Совфеда, комментируя «кремлевский доклад» минфина США. — Может, новый список покажется познавательным, но в нем нет вообще никакой логики. Внесение в такой список руководства страны, включая премьер-министра, нельзя назвать никак иначе, как грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

По словам Валентины Матвиенко, происходящее — попытка запугать, «подвесить на некий крюк». Однако она, по словам спикера, «не пройдет, мы всё это уже проходили».

— Публикация такого списка практически в канун выборов президента — это, безусловно, грубейшее вмешательство в избирательный процесс. Это попытка повлиять на настроение людей, дестабилизировать ситуацию в обществе, снизить уровень поддержки президента, который очень высокий. Но так могут рассуждать только люди, которые не знают истории нашей страны, не знают наш народ, — убеждена спикер СФ.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что, кроме как обратного эффекта — дополнительной консолидации общества вокруг президента и предстоящего важного политического события, — США ничего не добьются.

— Сами американцы проговорились, что это недобросовестная конкуренция, торговая война, попытка выдавить Россию с энергетических рынков, рынка вооружения. Попытка сдержать Россию, ее экономическое развитие, политическое влияние, растущее в мире. Но это — бессмысленные потуги, которые никогда не дадут результата. Пройдясь таким гребнем по судьбам людей, американцы лишь возвели новую преграду в налаживании российско-американских отношений, — подчеркнула спикер.

Валентина Матвиенко также отметила, что руководство России не сидит сложа руки и уже отрабатывает меры защиты отечественного бизнеса и банковской сферы, чтобы минимизировать последствия действий США.

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