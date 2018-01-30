Строго по списку

Минфин США обнародовал так называемый кремлевский список — в него вошли 210 российских бизнесменов и государственных деятелей, а также ряд компаний, часть доли в которых принадлежит государству. Сам по себе этот список еще не означает немедленного применения санкций, однако на любого из его участников такие меры могут быть наложены в любой момент.

В чем суть нового документа и как к нему отнеслись в деловых и политических кругах — в материале портала iz.ru.

Что это за список?

Представить список на рассмотрение конгресса министра финансов США обязывает новый закон «О противодействии противникам США посредством санкций». Известно также, что у документа есть секретная часть, которая не была опубликована.

В обнародованной части документа содержится больше 200 имен, поделенных на несколько категорий: от сотрудников администрации президента до крупных бизнесменов, состояние которых оценивается в $1 млрд и более.

Список_1 Здание министерства финансов США Фото: Global Look Press/Jim West

Всего в списке 96 российских бизнесменов. Среди них Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Алишер Усманов, Петр Авен, Михаил Фридман, Олег Тиньков, Елена Батурина, Владимир Евтушенков, Евгений Касперский.

Также среди попавших в списки — премьер-министр Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Антон Войко, глава Совфеда Валентина Матвиенко и т. д.

Отдельно был составлен перечень российских предприятий, доля государства в которых составляет не менее 25%, а выручка — более $2 млрд.

Комментируя документ, официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что список носит характер превентивной сдерживающей меры и не предусматривает введения незамедлительных ограничений. Однако они могут быть введены в любой момент.

«Удар по партнерам»

О подготовке документа разговоры в деловых и политических кругах ходили давно. В декабре в интервью изданию «Коммерсант» глава «Ростеха» Сергей Чемезов, в частности, подчеркнул, что новый документ прежде всего будет направлен на тех, с кем работают отечественные корпорации. В первую очередь в сфере оборонно-промышленного комплекса.

«Удар будет наноситься не только по логистике наших перевозок, но и коснется, по всей видимости, наших партнеров», — отметил он.

Список_2 Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

В то же время Сергей Чемезов напомнил, что предыдущая волна санкций подстегнула выход российских предприятий на новые рынки — в том числе в Латинской Америке и арабских странах.

«Я понимаю, что все эти санкции — это конкретный пример недобросовестной конкуренции. Они стараются оказывать давление, понимая, что наше оружие очень конкурентоспособное, по цене более дешевое, а по качеству не уступает аналогам из Америки или Европы, а зачастую и превосходит их. Естественно, им это не нравится, ведь они теряют рынок», — рассказал тогда глава «Ростеха».

Реакция бизнеса

Что новый документ направлен в том числе и против действующих и потенциальных партнеров российских компаний, сейчас не скрывают и в Государственном департаменте США.

Кроме того, вероятнее всего, людям и компаниям, попавшим в опубликованный американским минфином документ, будет уделяться повышенное внимание, к сотрудничеству с ними будут подходить с большей осторожностью, рассказали эксперты газете «Ведомости» в преддверии публикации списка.

Руководитель департамента международных санкций аудиторской компании PwC Дэниел Тенненбаум в разговоре с Bloomberg подчеркнул, что некоторые представители деловых кругов заранее начали менять юрисдикцию активов, переводя их в Россию.

Тем более что здесь для этого были созданы необходимые условия. В 2018 году, по словам Тенненбаума, в России предусмотрена повторная амнистия капиталов. Это позволит отечественным предпринимателям сократить потенциальные потери от введения «кремлевского списка», переориентировавшись на работу в стране.

«Обеспечить наши интересы»

В Кремле новый санкционный список прокомментировали еще накануне, 29 января. В частности, пресс-секретарь президента отметил, что публикация «кремлевского списка» является прямой попыткой повлиять на избирательный процесс в России.

«Мы действительно считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние», — сказал он журналистам. Слова Пескова может подтверждать и тот факт, что «кремлевский доклад» был опубликован рано утром по московскому времени.

Список_3 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В ответ на вопрос о том, планируется ли введение зеркальных мер со стороны России, Дмитрий Песков подчеркнул, что сама по себе публикация списка еще не означает введения конкретных санкций. Но, по словам пресс-секретаря президента, Кремль намерен проанализировать документ, чтобы принять все меры по защите интересов отечественных компаний.

«Вместе с тем, конечно, нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше за публикацией. Вот эти действия, конечно, будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае и наши интересы, и интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом», — цитирует ТАСС его слова.

«Путь в никуда»

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал журналистам, что, по его мнению, новые американские санкции — это «путь в никуда».

«Это не лозунг — то, что я сейчас говорю, я действительно так думаю. Кстати говоря, напомню, что я единственный посол в мире — гордо это говорю, — который находится под санкциями. Я нахожусь под санкциями ЕС и Канады. Так я хочу задать вопрос: неужели те политики, те люди, которые вводят санкции против РФ, думают, что мы подожмем свой хвост и не будем отстаивать свои позиции?» — сказал он.

Список_4 Посол РФ в США Анатолий Антонов Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Вице-спикер Госдумы Алексей Толстой, комментируя документ, в свою очередь подчеркнул, что эти меры никак не затрагивают интересы простых россиян.

«Думаю, пора высказаться по поводу новых антироссийских санкций и так называемого кремлевского доклада, который может быть опубликован до конца января… Простым россиянам и то и другое глубоко безразлично», — отметил депутат.