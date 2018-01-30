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Рогозин объяснил мотивы публикации «кремлевского доклада»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин объяснил публикацию «кремлевского доклада» желанием США «и рыбку съесть, и в кресло присесть». 

По его словам, американцы всегда действуют по определенному сценарию, когда речь идет об экспорте российских вооружений и санкциях, которые могут ограничить поставки.

«Они везде и всегда используют принцип «двухходовочки», сначала пугают покупателей наших вооружений, затем заставляют покупать только американское вооружение», — приводит слова Рогозина «Федеральное агентство новостей».

Как сообщал портал iz.ru, министерство финансов США представило конгрессу так называемый кремлевский доклад, в котором фигурируют 210 имен, из них 114 крупные российские чиновники.

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