Рогозин объяснил мотивы публикации «кремлевского доклада»

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин объяснил публикацию «кремлевского доклада» желанием США «и рыбку съесть, и в кресло присесть».

По его словам, американцы всегда действуют по определенному сценарию, когда речь идет об экспорте российских вооружений и санкциях, которые могут ограничить поставки.

«Они везде и всегда используют принцип «двухходовочки», сначала пугают покупателей наших вооружений, затем заставляют покупать только американское вооружение», — приводит слова Рогозина «Федеральное агентство новостей».

Как сообщал портал iz.ru, министерство финансов США представило конгрессу так называемый кремлевский доклад, в котором фигурируют 210 имен, из них 114 крупные российские чиновники.