Главы трех комитетов Госдумы отказались завтракать с Трампом

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отказался лететь на Национальный молитвенный завтрак с участием американского лидера Дональда Трампа. Кроме него на это мероприятие не поедут главы еще двух комитетов ГД.

Как сообщает ТАСС, такое решение было принято после публикации «кремлевского доклада» американского финансового ведомства.

Аксаков отметил, что он собирался туда ехать для ведения переговоров. Однако, как добавил парламентарий, опубликование списков, куда включают министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, председателя Госдумы Вячеслава Володина и ряд других политиков, создало неблагоприятную атмосферу для переговорного процесса. «Смысла лететь особо уже не вижу», — подчеркнул Аксаков.

Ранее портал iz.ru сообщал, что минфин США, выпустивший «кремлевский доклад», сообщил, что на его фигурантов (кроме уже включенных в SDN List), не распространяются никакие ограничения и запреты в Соединенных Штатах.