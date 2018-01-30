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В Госдуме предложили способ «выбить почву из-под ног» у США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия должна смягчить отношения с США, чтобы «выбить почву из-под ног у провокаторов» в Вашингтоне, заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

«Необязательно реагировать на каждое неразумное действие американской стороны, нам надо идти по пути смягчения», — приводит «РИА Новости» заявление депутата, который добавил, что подобные шаги «могли бы выбить почву из-под ног провокаторов», что позволит избежать демонизации России.

Гаврилов заявил о важности возвращения на глобальные рынки российских инвестиционных фондов, крупных корпораций, нефтегазовых компаний.

Напомним, в ночь на 30 января в США был представлен так называемый «кремлевский доклад», в котором обозначены более 200 имен российских граждан, в отношении которых могут быть введены новые санкции. По мнению Вашингтона, все эти лица тесно связаны с властями РФ. При этом в список не попали ни президент России Владимир Путин, ни премьер-министр Дмитрий Медведев.

Комментируя публикацию «кремлевского доклада», Путин заявил, что ему было «обидно» не найти в этом документе своего имени, а Медведев отметил, что отсутствие его имени в списке — это «повод уволиться».

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