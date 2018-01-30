По весне считают

Американские власти обнародовали «кремлевский доклад», в который вошли свыше 200 российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов-миллиардеров. Они подчеркивают, что называть его санкционным нельзя. Во всяком случае, пока. Тем не менее сам факт его публикации является политическим решением. Подробности — в материале портала iz.ru.

История затянулась

Министерство финансов США передало конгрессу «кремлевский доклад» в числе других пяти документов о выполнении закона, который предусматривает ужесточение санкционного режима против России, Ирана и Северной Кореи. При этом он стал единственным, который американские власти решили обнародовать, остальные четыре отчета остались засекречены.

санкции1 Фото: Global Look Press/ZUMA/MCT/Chuck Myers

Ожидалось, что так называемый кремлевский доклад будет опубликован в понедельник. Опубликован он был в итоге позднее, в ночь на вторник.

В американском минфине подчеркивают, что документ не стоит называть очередным санкционным списком. Он разработан для реализации законопроекта «О противодействии противникам США посредством санкций» (аббревиатура CAATSA), который был подписан американским президентом Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.

В законе было прописано, что министерство финансов страны должно представить конгрессу не позднее 29 января 2018 года отчет, в котором будет прописано, кого из высокопоставленных российских чиновников и предпринимателей отнести к категории «приближенных к власти». Москва ввела контрмеры 1 августа, еще до подписания Трампом документа. Число сотрудников американской дипмиссии в России было сокращено до 455, кроме того, работникам посольства было запрещено пользоваться дачей в Серебряном Бору и складскими помещениями.

В CAATSA, помимо прочего, прописан пункт, который ограничивает полномочия президента Соединенных Штатов. Теперь он не может отменить санкции, не получив одобрения конгресса. Впоследствии ряд сенаторов неоднократно обвиняли Дональда Трампа в намеренной задержке реализации нового закона.

Премьер, миллиардеры и тайный список

В подготовленном минфином США «кремлевском докладе» числится 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов. Из предпринимателей отбирали тех, у кого состояние превышает $1 млрд. При составлении списка американские чиновники следовали «объективным критериям, взятым из открытых источников».

В числе официальных лиц, фигурирующих в «кремлевском докладе», представлено всё руководство правительства России, в том числе и его глава Дмитрий Медведев. «Приближенными к власти» минфин счел и всех министров.

санкции2 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В списке оказались руководители обеих палат российского парламента — спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Там же значится руководство администрации российского президента, среди них пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В «кремлевском докладе» есть и имена представителей президента, в частности уполномоченного главы государства по делам детей Анны Кузнецовой, представителя президента в Госдуме Гарри Минха, а также полпредов в федеральных округах.

Из региональных высокопоставленных чиновников в список вошли губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и московский мэр Сергей Собянин.

Минфин внес в доклад также руководителей силовых ведомств: директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, главу Главного разведывательного управления (ГРУ) Игоря Коробова, генпрокурора Юрия Чайку, руководителя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, а также директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова и др.

Отдельная категория фигурантов «кремлевского доклада» — руководители госкомпаний. В их числе — гендиректор РЖД Олег Белозеров, руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов, глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Среди российских миллиардеров приближенными к руководству страны минфин счел, в частности, Елену Батурину, которая несколько лет остается самой богатой женщиной России, президента Сбербанка Германа Грефа, предпринимателя Алишера Усманова, главу «Газпрома» Алексея Миллера, сенатора Сулеймана Керимова и бизнесмена Михаила Прохорова.

Есть еще и засекреченная часть «кремлевского доклада». В нее, предположительно, вошли российские предприниматели с состоянием меньше $1 млрд и чиновники более низкого ранга.

Подсчитали недругов

«Кремлевский доклад» нельзя назвать санкционным списком, заявили в американском министерстве финансов: включение в него не означает введения каких-либо ограничительных мер.

санкции3 Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Однако впоследствии, в соответствии с законом об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР, они могут быть введены.

Если санкции будут введены, они затронут интересы нероссийских партнеров оборонно-промышленного комплекса и разведки, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента. Ведомство может начать вводить ограничения с сегодняшнего дня. Госдеп проводит консультации с минфином, их содержание не раскрывается.

В конгрессе США уже прошел секретный брифинг, посвященный антироссийским санкциям, сообщил сенатор Бен Кардин. Раскрыть детали он отказался, но подчеркнул, что «сосредоточен на вопросе санкций» и продолжит «пристально следить за этим».

Всё дело в...

Американские парламентарии приняли закон об ужесточении санкций в отношении России в ответ на якобы имевшее место вмешательство Москвы в ход выборов президента в США.

В действительности же Вашингтон пытается вмешаться во внутренние дела России, уверен вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «Кремлевский доклад» — это не что иное, как попытка повлиять на ход выборной кампании в России», — сказал он журналистам. Депутат подчеркнул, что попытки увязать санкции с якобы невыполнением Москвой Минских соглашений (пакет документов, разработанный по итогам переговоров в «нормандском формате», для урегулирования ситуации на востоке Украины. — прим. iz.ru) несостоятельны: тогда уж ограничения должны вводиться и в адрес других сторон.

санкции4 Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов

В том, что действия Соединенных Штатов приурочены к выборам, уверен и зампредседателя комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, американские власти напуганы тем, что население объединено вокруг действующей власти.

«В 2014 году с Крымом США не ожидали такой консолидации в обществе и поддержки руководства страны населением. Сегодня происходит то же самое, и США пытаются своими действиями повлиять на российскую политику, внутреннюю и внешнюю», — сказал депутат Национальной службе новостей.

После того как был опубликован «кремлевский доклад», главы трех думских профильных комитетов — по финансовому рынку, бюджету и налогам и по образованию — отказались от поездки на Национальный молитвенный завтрак в США, в котором примет участие Трамп.

Попытки тщетны

«Кремлевский доклад» — это не о санкциях, это «прямая попытка приурочить какие-то действия» к выборам президента России и повлиять на них, заявил накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако в Москве уверены, что никакого реального влияния на кампанию не будет, отметил он.

Будут ли приняты контрмеры, неизвестно. «Действия, которые последуют за публикацией, будут анализироваться в Москве», — подчеркнул Песков.

О попытках повлиять на ход выборов главы государства президент России Владимир Путин говорил еще в октябре в контексте Олимпиады. Тогда еще не было известно о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к Играм-2018 (в итоге сборной разрешили выступать только под нейтральным флагом), однако российский лидер подчеркнул: действия спортивной организации продиктованы интересами представителей Соединенных Штатов: «Спонсорам [олимпийского движения], в свою очередь, подаются однозначные сигналы из определенных американских инстанций, и мы не просто догадываемся об этом, а мы знаем об этом». Однако все эти попытки обречены на провал, подчеркивал Владимир Путин, более того, эффект будет обратным.

санкции5 Штаб-квартира Международного олимпийского комитета (МОК) Фото: REUTERS/Denis Balibouse

С этим согласны и эксперты.

«Это попытка влиять на элиту, нервировать ее накануне выборов [президента России]. Это только лишь часть того плана, который реализуется по давлению на российскую элиту. Это из той же серии, что олимпийские допинговые скандалы, через которые оказывается давление на спортивную российскую элиту — тоже часть национальной элиты. Это часть той самой кампании, которая ведется для того, чтобы среди нее формировать достаточную критическую часть коллаборантов, которые будут готовы отказаться от поддержки национального лидера, которые будут готовы предать родину», — рассказал порталу iz.ru политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Планы составлены таким образом, что демонстрируют полное непонимание американцами логики внутренних российских процессов и свидетельствуют скорее о продолжающемся внутриамериканском политическом конфликте. «Кремлевский доклад» будет иметь обратный эффект, уверен Мартынов.

Аналогичного мнения придерживается и председатель совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

«Это попытка оказать давление, но попытка достаточно странная, неуклюжая и неумелая, а не содержательная. Такое ощущение, что взяли желтые страницы справочника, переписали основных чиновников по критерию работы в администрации президента и правительстве, взяли самых богатых и известных в стране топ-менеджеров, их друг с другом абсолютно механически соединили, включив туда таких очевидно не политических фигур, как, например, детского омбудсмена Анну Кузнецову. Я думаю, что попытка оказать давление есть, но попытка не сказать чтобы сильно квалифицированная, поэтому она, очевидно, не удастся», — уверен Кузнецов.

Наконец, за «кремлевским докладом» просматриваются не только политические, но и сугубо экономические причины. В этой связи эксперты прежде всего говорят о стремлении США потеснить Россию на внешних рынках, особенно в тех областях, которые напрямую затрагивают интересы оборонно-промышленного комплекса. В последние годы крупный американский бизнес остро ощутил, что проигрывает конкуренцию российским концернам в борьбе за контракты о поставках вооружений. Российское оружие зачастую оказывается эффективнее и при этом дешевле американских аналогов. Таким образом, налицо стремление подкорректировать рыночные отношения нерыночными методами.

Насколько эффективной будет такая политика — вопрос открытый, ведь среди тех, кому Россия поставляет вооружение, есть страны НАТО. Готовы ли будут Соединенные Штаты к введению санкций против собственных союзников? В Москве обещают с интересом понаблюдать за этим процессом.