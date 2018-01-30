Матвиенко призвала защитить бизнес РФ от «кремлевского доклада»

Российский бизнес должен быть защищен от влияния так называемого кремлевского списка США, руководство России ведет разработку соответствующих мер, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Конечно, руководство страны не сидит, сложа руки. Мы понимаем угрозы и опасности, исходящие от такого рода действий и санкций. Безусловно, отрабатываются инструменты, механизмы защиты нашего бизнеса, конкретных людей, с тем чтобы минимизировать последствия столь непродуманной американской политики», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что такими действиями США вредят не только отношениям с Россией, но и отношениям Вашингтона с другими странами, в которых протест в связи с подобными мерами в дальнейшем будет только расширяться. Матвиенко назвала недопустимым действия в ущерб национальным интересам других стран.

Напомним, в ночь на вторник минфин США представил конгрессу так называемый кремлевский доклад, который содержит более 200 имен российских предпринимателей, в отношении которых могут быть расширены антироссийские санкции.