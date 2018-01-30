Слуцкий призвал жестко ответить на публикацию «кремлевского доклада»

Россия должна дать США жесткий ответ на публикацию «кремлевского доклада», при этом меры могут быть не обязательно симметричными, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Россия, вне сомнения, должна жестко отреагировать на публикацию «кремлевского доклада» в США, однако необязательно симметрично. К этому нас и толкают представители нынешней американской элиты, переводя противостояние на новый уровень», — сказал Слуцкий.

Глава комитета Госдумы отметил, что в этот документ вошло практически всё руководство России, что ставит отношения РФ и США на грань разрыва.

Напомним, минфин США в ночь на вторник представил конгрессу «кремлевский доклад». Документ содержит имена 210 лиц, по мнению Вашингтона, связанных с российским руководством и теоретически подпадающих под антироссийские санкции.