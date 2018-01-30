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Матвиенко назвала «кремлевский доклад» вмешательством США в выборы в РФ

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Фото: пресс-служба Совета Федерации/flickr.com
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Публикация «кремлевского доклада» американского министерства финансов накануне выборов президента России является грубейшим вмешательством в избирательный процесс в стране. Такое мнение выразила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Опубликование такого списка в канун практически выборов президента — это, безусловно, грубейшее вмешательство в избирательный процесс, попытка повлиять на настроения людей, дестабилизировать ситуацию в обществе, снизить уровень поддержки президента, зная, что он очень высокий», — заявила Матвиенко в разговоре с журналистами.

«Господа, не вам решать, кто будет руководить страной. Это будет решать наш народ», — обратилась спикер к создателям доклада.

Матвиенко подчеркнула, что для создания и публикации новых санкционных списков не было поводов. «Похоже, те, кто сейчас задает тон в политике США, охвачены очень опасным недугом: я бы назвала его «санкциомания», — заключила она.

Ранее минфин США представил конгрессу так называемый кремлевский доклад. В нем 210 лиц, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попасть под санкции Вашингтона.

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