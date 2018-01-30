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Порошенко поблагодарил Вашингтон за публикацию «кремлевского доклада»

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Президент Украины Петр Порошенко выразил признательность Вашингтону за публикацию так называемого кремлевского доклада, куда минфин США включил представителей российской власти и бизнеса. Украинский лидер выразил надежду на принятие соответствующих мер со стороны европейских партнеров.

«Искренняя благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии! Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Ранее минфин США опубликовал «кремлевский доклад», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах. В список были включены 210 человек — 114 российских чиновников и 96 предпринимателей. Данные меры были приняты в соответствии с законопроектом о санкциях против РФ, подписанным президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. 

Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что данный список не является санкционным. Хантсман заверил, что попадание фигурантов в список не означает, что в отношении них будут автоматически введены санкции.

Президент России Владимир Путин отметил, что данное решение США является недружественным актом, который осложняет отношения России и США. Российский президент подчеркнул, что страна должна  больше думать о себе и заниматься своей экономикой. 

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