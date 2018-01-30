Медведев пошутил по поводу «кремлевского доклада» США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, комментируя публикацию «кремлевского доклада» минфина США, в котором он упомянут.

«Непопадание в этот список — это повод уволиться, но мы, конечно, так поступать не будем», — заявил премьер-министр.

Он отметил, что список имеет нулевое значение, и подчеркнул, что у США «для контактов никаких других людей нет», передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, ранее о «кремлевском докладе» пошутил президент РФ Владимир Путин, заявив, что ему «обидно», что его не включили в список.

«Кремлевский доклад» был опубликован 30 января. Документ содержит информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах.

В список попали 210 человек, в числе которых 114 чиновников и 96 предпринимателей. Они могут в будущем попасть под санкции Вашингтона.

Доклад был создан в соответствии с законопроектом о санкциях против РФ, подписанным президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.