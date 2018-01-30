Евросоюз против ужесточения антироссийских санкций

Евросоюз принял решение не ужесточать санкции против Российской Федерации. С таким заявлением выступил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам переговоров с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. При этом между двумя странами есть определенные разногласия, в частности, во взглядах на воссоединение Крыма с Россией и ситуацию на юго-востоке Украины.

— Даже в период санкций необходимо сохранять сотрудничество. Это касается не только вопросов делового климата, вопросов сотрудничества между бизнесом, это касается и консультаций, сотрудничества по наиболее актуальным международным вопросам, а также основным вызовам и угрозам, с которыми сталкиваются наши страны. И Россия, и Бельгия страдают от терроризма. И поэтому нам необходимо обязательно сохранять консультации, причем на всех уровнях, не закрывать двери, а сохранять консультации, причем по самым чувствительным вопросам. Если таких консультаций нет, радуются только террористы. Об этом нужно помнить всем, кто голосует за введение тех или иных санкций, — заявил Дмитрий Медведев.

Евросоюз много говорит о России, но при этом мало с ней разговаривает, заявил бельгийский премьер. Необходимо расширять двусторонний диалог с Москвой, при этом санкции не являются самоцелью.

— Диалог очень важен, чтобы лучше понимать путь, который мы должны пройти для того, чтобы построить стратегические плодотворные отношения между ЕС и РФ. Хотелось бы подчеркнуть, что Европейский союз принял решение не поддерживать усиление санкций, — заявил Шарль Мишель.

Председатель правительства России напомнил, что в отношении СССР санкции вводились десять раз, однако они не оказали влияния на политику страны.

— Эффективность санкций, как правило, не достигает трети того, на что рассчитывают те, кто их вводит, — заявил Дмитрий Медведев.

Участники переговоров обсудили российско-бельгийские отношения. Королевство продолжает оставаться для РФ перспективным торговым и инвестиционным партнером. В России реализуются проекты с участием порядка 35 бельгийских компаний в сферах легкой и тяжелой промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, здравоохранения, торговли.

По словам бельгийского премьер-министра, стороны обсуждали совместные проекты в сферах металлургии, алмазов, энергетики, а также договорились об отдельной встрече, посвященной использованию российского сжиженного природного газа.

По данным ФТС РФ, объем товарооборота двух государств в 2014 году составил $12,8 млрд. В 2015 году этот показатель сократился на 34,4%, до $8,4 млрд. Спад продолжился и в 2016 году — по его итогам оборот составил чуть более $8 млрд. В январе–ноябре 2017 года вновь отмечен рост — до $8,9 млрд.

В структуре экспорта России в Бельгию лидируют драгоценные металлы и камни (48,92%), минеральные продукты (26,68%), металлы и изделия из них (14,36%). 45,7% объема импорта РФ из этой страны приходится на долю продукции химической промышленности. На втором месте — машины, оборудование и транспортные средства (26,8%).