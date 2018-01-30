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Премьер Бельгии заявил об отказе ЕС от усиления санкций против России

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Евросоюз принял решение не поддерживать усиление санкций против России, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в ходе визита в Москву.

«Хотелось бы подчеркнуть, что Европейский союз принял решение не поддерживать усиление санкций», — сказал Мишель после переговоров с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.

Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Москву 28 января. Визит бельгийского премьера в РФ продлится до 31 января.

Отметим, что, выступая на встрече с бельгийским дипломатическим корпусом в Брюсселе в середине декабря 2017 года, Мишель заявил, что считает необходимым активизировать развитие экономических и политических отношений России с Евросоюзом.

29 января в парламент Бельгии была внесена резолюция с требованием к правительству страны инициировать в Европейском совете отмену санкций Евросоюза в отношении России.

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