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Минфин США назвал сроки введения новых санкций против России

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Минфин США подготовит новые санкции против России настолько быстро, насколько это будет возможно, антироссийские меры могут быть озвучены уже через месяц, заявил министр финансов Стивен Мнучин.

«Я хочу быть осторожен, но в ближайшем будущем вы увидите санкции… Я хочу быть осторожен и не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — может, и месяц», — приводит «РИА Новости» заявление Мнучина на слушаниях в банковском комитете сената.

Министр финансов заявил, что у США с Россией «есть проблемы», которые Вашингтон намерен решать и решает при помощи санкций. Он подтвердил, что новые санкции против РФ будут вводиться в связи с представленным ранее «кремлевским докладом».

Напомним, в ночь на 30 января в США был представлен так называемый «кремлевский доклад», в котором обозначены более 200 имен российских граждан, в отношении которых могут быть введены новые санкции.

По поводу этого документа во вторник высказались президент РФ Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, члены Госдумы и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая пообещала ответ со стороны России на новые санкции.

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