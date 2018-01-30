Бизнесмены ФРГ предупредили о серьезных рисках из-за санкций против РФ

Представители немецкого бизнеса выступили против введения очередных санкций против России. Новые ограничительные меры таят в себе серьезные ограничения, говорится в заявлении Восточного комитета экономики ФРГ.

«Мы отвергаем [потенциальное] введение новых экономических санкций. Они уводят от стола переговоров, способствуют ужесточению фронтов, вселяют неуверенность в фирмы и провоцируют непредсказуемые риски для экономики. Чтобы создать положительный стимул, требуется перспектива отмены санкций в обмен на ощутимый прогресс в мирном процессе на востоке Украины», — приводит заявление комитета ТАСС.

По словам главы комитета Вольфганга Бюхеле, ущерб от взаимных санкций Евросоюза и России уже превысил €100 млрд.

«Около 60% потерь приходится на долю России, примерно 40% — на долю экономики ЕС», — констатировал Бюхеле.

Ранее две немецкие партии — Свободная демократическая партия и «Альтернатива для Германии» — выступили против антироссийских санкций ЕС. Помимо этого, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в ходе визита в Москву заявил об отказе ЕС от усиления санкций против России.