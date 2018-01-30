Рогозин заявил о потере Европой российского рынка из-за санкций

Санкции США нанесли определенный урон экономике России, но Европа потеряла российский рынок, что выгодно Москве в дальнесрочной перспективе, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Они нанесли ущерб, прежде всего, не нам, потому что ещё раз говорю... мы были вынуждены заполнять образовавшиеся технологические ниши своим собственным производством. С точки зрения ближних, средних, дальнесрочных интересов нашей страны это выгодно. А кто пострадал? Прежде всего, европейские партнеры, потому что они потеряли российский рынок, они теперь не могут поставлять свои технологии», — приводит «РИА Новости» заявление Рогозина.

По его словам, Россия понесла потери из-за того, что определенная часть средств не пришла в РФ в виде товара, кроме этого к затратам привело создание такого же рода производств, которые компенсировали отсутствие импорта.

Рогозин напомнил, что кроме этого Россия ранее имела контракты на поставку военной техники, однако вследствие мер как со стороны ЕС, так и контрмер РФ эти контракты были приостановлены.

Напомним, 30 января премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в ходе визита в Москву заявил, что Евросоюз не поддержал дальнейшее усиление санкций против РФ. Ранее с инициативой о снятии с России санкций выступил премьер Австрии Себастьян Курц.