Канада не считает Россию неминуемой угрозой для НАТО

Россия не представляет угрозу для блока НАТО, однако Североатлантический альянс должен внимательно следить за военной активностью Москвы. С таким заявлением выступил министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан на встрече с латвийским коллегой Раймондсом Бергманисом.

«Во время встречи министр Саджан подтвердил, что Канада не считает, что Россия представляет неминуемую опасность для НАТО», — цитирует ТАСС сообщение канадского оборонного ведомства.

Тем не менее власти Канады считают, что за военной деятельностью России необходимо «внимательно следить».

Как писал портал iz.ru, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «назойливая Россия» несет угрозу для глобальной безопасности. Он поставил деятельность Москвы в один ряд с нестабильностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также с напряженностью вокруг Северной Кореи.