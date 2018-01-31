Генсек НАТО считает «назойливую Россию» угрозой всему миру

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поставил Россию в один ряд с такими угрозами мировой безопасности, как напряженность вокруг Северной Кореи и ближневосточный кризис.

«Нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, назойливая Россия, ядерное укрепление Северной Кореи и развитие межконтинентальных баллистических ракет являются фундаментальными угрозами для глобальной безопасности», — заявил политик в интервью сербской газете издание Politika.

Менее серьезными угрозами, которые «не имеют границ», Столтенберг назвал терроризм и кибератаки.