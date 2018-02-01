Курс ЦБ
$
Газета
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Прямой эфир
/

Соперник для «Арматы»

Какую машину противопоставит НАТО новому российскому танку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Главный слайд
Начало статьи
Соперник для «Арматы»
2018-01-31 13:55:10">
2018-01-31 13:55:10
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Испытания нового российского танка набирают обороты, и, по последним сообщениям, «Армата» пойдет в серию уже в 2020 году. Его появление, однако, спровоцировало активизацию танковых разработок на Западе. Потенциального соперника «Арматы» в танковых дуэлях изучил портал iz.ru

Не дождетесь
Как долго танки будут оставаться главной силой на поле боя

Как, опять?

Новый танк будут совместно создавать (во всяком случае попытаются) Франция и Германия, сформировавшие в 2015 году консорциум KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) для разработки проекта KANT — (KMW And Nexter Together). Для обеих стран такое сотрудничество — не первый опыт: шесть десятилетий назад, в 1957-м, они договорились о совместной разработке «европейского танка». Общим проект, правда, оставался недолго — в 1963-м Франция и Германия начали строить прототипы новой боевой машины самостоятельно. Итогом стало появление французского  AMX-30 и немецкого  Leopard 1, очень близких по ТТХ. Оба танка были относительно легкими для того времени (в пределах 40 т) и быстроходными, но слабо защищенными. Дальше стороны также шли своим путем — потратив некоторое время на сотрудничество с американцами в рамках проекта MBT-70, немцы к концу 1970-х сделали второго «Лео», а Франция, подзатянув со сменой поколений, тем не менее отличилась, запустив в 1990 году в серию, возможно, самый продвинутый из современных западных танков — AMX-56 Leclerc. И Leopard 2, и Leclerc и сегодня, постоянно совершенствуясь, остаются основой танковых парков Германии и Франции соответственно.

Армата_1

Французский танк AMX-56 Leclerc на параде в Париже

Фото: commons.wikimedia.org/Pierre-Yves Beaudouin
«Армате» подстелют железный ковер
Минобороны получит складные дороги для прохода техники по мягким грунтам и топям

Затем последовал длительный перерыв, вызванный распадом СССР и завершением холодной войны. Однако публичная демонстрация в 2015 году семейства российских боевых машин на унифицированной гусеничной платформе «Армата» — танка Т-14, тяжелой БМП Т-15, САУ 2С35 «Коалиция» — заставила французов и немцев вновь задуматься о сотрудничестве.

Но зачем?

Потому что дорого. Цена разработки проекта нового основного боевого танка сегодня может легко превысить два десятка миллиардов евро — для Франции это примерно треть военного бюджета, для Германии — половина, и потратить такую сумму в разумные для новой разработки 10–12 лет самостоятельно мало кто готов. Функции сторон в новом проекте будут делиться следующим образом: по имеющейся информации, немецкий участник (KMW, Krauss-Maffei Wegmann) отвечает за танк как за транспортное средство, а Nexter, выросший из конструкторского бюро Ateliers de construction d'Issy-les-Moulineaux (AMX), аббревиатура которого является основой индекса большей части послевоенных французских бронемашин, — за боевое отделение, включая артиллерию.

Армата_2

Американский танк М1А2 Abrams

Фото: commons.wikimedia.org

Как реально распределятся роли, сказать сложно. Тем более что у обеих сторон есть запасные варианты — в конце концов французская технология танковых двигателей и ходовых частей сегодня более продвинута, чем немецкая, а у немцев есть собственная перспективная танковая пушка, продемонстрированная еще летом 2016 года.

Новые танки T-90M усилят российскую армию

Тем временем в замке у шефа…

Всякий приличный проект быстро обрастает аббревиатурами, и KANT не исключение. Совместный франко-германский танк уже получил «проектный» индекс MGCS — Moble Ground Сombat System — мобильная наземная боевая система. Его примерный облик, если верить имеющейся информации, определяется из следующих соображений: это будет танк «классической» компоновки с обитаемым боевым отделением (в отличие от «Арматы»), 130-миллиметровой пушкой (обсуждавшийся ранее 140-миллиметровый калибр был сочтен нецелесообразным из-за уменьшения боекомплекта), с автоматическим заряжанием, круговым «цифровым» обзором, изменяемым клиренсом, и массой в пределах 60 т — для облегчения переброски новой машины воздушным транспортом и мобильности в целом, которая серьезно ограничена, например, у 70-тонных М1А2 Abrams.

Сравнивать с американским танком новую европейскую машину тоже будут постоянно — учитывая, что торговля бронетехникой составляет серьезную часть мирового рынка вооружений, MGCS так или иначе будет конкурировать и с модернизированными «Абрамсами», и с возможным перспективным танком (которого, впрочем, пока на горизонте не видно).

Армата_3

Возможный облик танка MGCS

Фото: Rheinmetall Defence
Булгаков: «Мы знаем, какие танки будут у России после 2030 года»
Заместитель министра обороны РФ, генерал армии — о российских танках будущего и модернизации уже существующих боевых машин

Основным же соперником для новой машины уже назначили «Армату». Насколько перспективный европейский танк с ней сравним, пока сказать сложно, но в целом, если MGCS «в железе» будет соответствовать сегодняшней концепции, характеристики двух машин окажутся схожими. Во всяком случае в части массы, габаритов, огневой мощи и подвижности. Преимущество в этих случаях дают «тонкости» — в частности, та самая новая компоновка, которая есть у «Арматы», но отсутствует уже в проекте на MGCS, уровень цифровых и радиоэлектронных технологий (который, очевидно, окажется лучшим на машине конца 2020-х годов, но нельзя забывать о том, что работы по модернизации «Арматы» уже идут), компоновка и возможности систем активной защиты и многое другое. Роль, наконец, сыграет и цена — в сегодняшних европейских реалиях стоимость нового основного боевого танка может составить несколько десятков миллионов евро.

Впрочем, «Армата» — это соперник, а вот настоящим врагом нового евротанка определенно станет военная евробюрократия. Затягивание продолжительности разработок на десятки лет, тянущиеся годами комиссии «по выработке рекомендаций для принятия решений», дикие цены за сомнительный прирост в боевой эффективности, мизерные объемы производства — всё это неотъемлемые черты совместных европейских проектов начиная с 1980-х. Так что если что-то и поможет новой машине родиться вовремя при таком недружелюбном окружении, то это, очевидно, новая холодная война.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Армия-2017»: от идеи до танка
Чем запомнился прошедший в Кубинке международный военно-технический форум
Модернизированный танк Т-80БВМ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017