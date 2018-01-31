Новые танки T-90M усилят российскую армию

Новый танк Т-90M поступит на вооружение российской армии в ближайшие месяцы. Первая партия машин позволит перевооружить танковый батальон.

«В ближайшие месяцы мы сможем сказать, что Т-90М будет принят на вооружение. Первая партия танков Т-90М, если говорить военным языком, будет доведена до штатной численности танкового батальона. Всего же госпрограмма вооружений предусматривает закупку этих танков на весь период ее действия в объемах, определяемых заказчиком», — сообщили ТАСС в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ).

Сейчас в танковом батальоне танкового полка числится 31 машина, а танковый батальон мотострелкового полка насчитывает 40 единиц техники данного типа.

В УВЗ отметили, что модель Т-90М отличает новый боевой башенный модуль, который в сочетании с мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем повысил боевые возможности танка.

Машина оснащена «новой модульной динамической защитой, которая позволяет повысить уровень защищенности при действии современных средств поражения и обладает более высокой ремонтопригодностью».