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МИД Турции отрицает прекращение поставок танков из Германии

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Фото: Global Look Prees/Philipp Schulze
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Германия не прекратила поставлять Турции танки Leopard из-за ее операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Об этом 25 января заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

«По вопросу танков Leopard должна была собраться комиссия, однако заседание было перенесено. Речи о заморозке или об отмене (поставок) не шло», — отметил Чавушоглу.

Таким образом глава внешнеполитического ведомства фактически опроверг слова своего германского коллеги. Ранее 25 января глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, что Германия приостановила экспорт вооружений в Турцию из-за операции «Оливковая ветвь», проводимой в районе города Африн на севере Сирии против курдских формирований. По словам Габриэля, Германия «не имеет права поставлять вооружения в регион, где есть напряженность».

22 января МИД ФРГ выразил надежду, что Совбез ООН будет придерживаться ответственной позиции в вопросе турецкой операции в Сирии и призовет стороны конфликта не совершать необдуманных действий.

20 января армия Турции начала воздушную операцию против отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском Африне. По данным СМИ, в результате спецоперации в регионе погибли не менее 17 мирных жителей.

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