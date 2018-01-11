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СМИ сообщили о намерении Эрдогана встретиться с Меркель

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести личную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель для разрешения проблем в отношениях между странами. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. 

«Мы должны поддерживать диалог», — заявил глава дипведомства.

По информации журналистов, Эрдоган готов как провести встречу в Турции, так и отправиться с визитом в Германию.

Также сообщается о телефонных переговорах Эрдогана, Меркель и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Евросоюз осудил действия Турции после попытки переворота в стране летом 2016 года. В частности, Германия призвала пересмотреть выдачу кредитов и инвестиций Анкаре из-за ареста турецких правозащитников.

В августе 2017 года МИД Германии заверил, что Турция не сможет вступить в Евросоюз, пока у власти находится президент Реджеп Тайип Эрдоган. Чуть позже Ангела Меркель пригрозила Анкаре ужесточением политики.

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