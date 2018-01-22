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ФРГ ожидает от ООН ответственных шагов по конфликту Турции и Сирии

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Германия надеется, что Совбез ООН будет придерживаться ответственной позиции в вопросе турецкой операции в Сирии и призовет стороны конфликта не совершать необдуманных действий. Такое мнение выразила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

Она подчеркнула, что конфликт между сторонами необходимо решать исключительно дипломатическим путем.

«Мы рассчитываем, что члены СБ ООН смогут занять ответственную позицию и призовут дистанцироваться от необдуманных шагов, чтобы не усугублять эскалацию конфликта в Сирии», — приводит слова Марии Адебар «РИА Новости».

20 января армия Турции начала воздушную операцию против отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском Африне. На следующий день военные силы республики перешли к наземному наступлению. Турецкая сторона объясняет это ответом на решение США создать отряды безопасности на границе двух стран.

Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии состоится в понедельник, 22 января. 

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