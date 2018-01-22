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Более 10 беженцев погибли при ударе турецких ВВС в Африне

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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Жертвами удара турецких ВВС по позициям курдов из «Сил народной самообороны» (СНС) в пограничном сирийском районе Африн стали 11 беженцев. Об этом пишет ТАСС.

Как информирует агентство Firat, бомбардировки прошли в окрестностях селения Джильбара пограничного сектора Бильбиля.

По словам представителя штаба СНС, курды в Африне 21 января оказали ожесточенное сопротивление турецким силам, подбили их танк, а также убили не менее четырех солдат и десяти наемников из сирийской вооруженной оппозиции.

Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в Африне 20 января. За два дня военные силы республики продвинулись на 5 км вглубь Сирии. 21 января началась наземная фаза операции.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что Анкара заранее предупредила Вашингтон об операции против курдских формирований.

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