Эксперты сравнили танк Т-90 с американским «Абрамсом» и китайским «Тип-99»

Военный аналитик Себастьян Роблен из журнала The National Interest сравнил тактико-технические характеристики танков Т-90МС, М1 «Абрамс» и «Тип-99».

По мнению эксперта, самым быстрым является китайский танк «Тип-99». Он способен разогнаться до 80 км/ч. При этом Т-90 (в экспортной версии для Индии) развивает скорость до 72 км/ч, а американский танк разгоняется только до 68 км/ч.

Помимо того, что «Абрамс» самый медленный, он оказался еще и «самым прожорливым». В заправке он нуждается каждые 390 км пути.

Т-90 и «Тип-99» без дозаправки обходятся более 480 км.

Есть у американского танка и преимущества. Эксперт отмечает, что его 120-миллиметровая пушка со снарядами М829 с урановыми сердечниками способна пробивать на 15–20% больше брони, чем 125-миллиметровые орудия Т-90 и «Тип-99».

«В целом «Абрамсы» — с оговорками — обладают наибольшей огневой мощью, а китайские «Тип-99», вероятно, лучше всего защищены своими многоуровневыми системами», — предполагает американский аналитик.

При этом российский Т-90, по словам Роблена, является серьезным конкурентом, так как оснащен системой защиты «Реликт», улучшенным оптическим прицелом и более мощным двигателем.

24 января портал iz.ru сообщал, что в 2020 году стартует серийное производство новейших танков Т-14 «Армата». При этом поставка опытно-промышленной партии в войска должна завершиться во второй половине 2018 года.