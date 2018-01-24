СМИ сообщают о старте серийного производства танка «Армата» в 2020 году

Серийное производство новейших танков Т-14 «Армата» стартует в 2020 году. Об этом в среду сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, будет изготовлено несколько сотен машин. «В соответствии с госпрограммой вооружения на 2018–2027 годы массовое серийное производство танков на платформе «Армата» должно начаться в 2020 году», — цитирует ТАСС слова собеседника агентства.

Новейшими танками «Армата» прежде всего будет вооружаться 1-я гвардейская танковая армия, штаб которой находится в Одинцово Московской области, 20-я гвардейская общевойсковая армия Центрального военного округа (штаб — в Воронеже), а также имеющая штаб в Новочеркасске Ростовской области 8-я гвардейская общевойсковая армия Южного военного округа, отметил он.

Поставка опытно-промышленной партии танков в войска должна завершиться во второй половине текущего года. Однако источник не уточнил, какое число машин в нее войдет, передает BFM.RU.

О том, что новая госпрограмма вооружения на 2018–2027 годы предполагает серийные поставки танков «Армата», вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявлял еще в ноябре прошлого года.

Портал iz.ru писал ранее, что «Уралвагонзавод» проводит теоретические и экспериментальные работы по созданию боевого танка-робота на тяжелой гусеничной платформе «Армата».