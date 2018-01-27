Курды заявили об уничтожении турецкого танка в Сирии

Бойцы курдских сил самообороны (КСС) уничтожили танк турецкой армии в районе Раджу на севере провинции Алеппо.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя КСС Африна, Рейзана Хеду.

«Наши бойцы смогли уничтожить турецкий танк, устроив засаду в районе между деревнями Камраш и Амара в окрестностях Раджу», — сказал он.

Ранее представитель минздрава Турции сообщил агентству, что в ходе операции турецких войск в Африне погибли трое турецких военных, еще 16 получили ранения.

Президент Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Турция намерена расширить зону проведения операции в Сирии до Манбиджа и далее до границы с Ираком.

Генштаб турецких вооруженных сил 20 января объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском Африне.