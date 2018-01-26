Эрдоган посетил штаб операции «Оливковая ветвь» на границе с Сирией

Президент Турции Тайип Эрдоган побывал в штабе операции «Оливковая ветвь» и провел осмотр турецких войск, которые в ней участвуют. Об этом передает Анатолийское агентство.

Сообщается, что штаб находится в провинции Хатай на границе с Сирией. Командующий второй армией генерал Исмаил Метин Темел доложил главе государства о ходе операции в Африне.

Эрдоган подчеркнул, что антитеррористическая операция на северо-западе Сирии преследует цель обеспечения национальной безопасности Турции и будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.

Портал iz.ru писал о заявлении Эрдогана о том, что Турция не ограничится операцией в Африне и пресечет «грязные игры», очистив всю сирийско-турецкую границу от террористов.

Генштаб турецких вооруженных сил 20 января объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском Африне.