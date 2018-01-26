США продолжат помогать сирийским курдам

США продолжат оказывать помощь Сирийским демократическим силам (СДС, курдские формирования), несмотря на развернутую против них турецкую операцию в Африне. Об этом «Известиям» сообщили в Пентагоне. Таким образом, Вашингтон способствует лишь эскалации ситуации в Сирии, что может стать серьезным ударом по стабильности в регионе. Об этом ранее предупреждали российские официальные лица.

В Пентагоне считают, что СДС по-прежнему нуждаются в поддержке для эффективного противостояния террористам. А потому Вашингтон не намерен прекращать помогать им. Об этом сообщили «Известиям» в Центральном командовании вооруженных сил США (ЦЕНТКОМ) в ответ на вопрос, будут ли они вооружать и снабжать курдов, несмотря на турецкую операцию в Африне.

— Большой ценой СДС продолжают избавлять мир от ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России. — «Известия»), [боевики] которого использовали такие места, как Ракка, Табка и Манбидж, чтобы планировать, финансировать, вербовать [террористов], направлять, вдохновлять и проводить атаки по всему миру. Мы обязаны и настроены поддерживать СДС в борьбе для обеспечения окончательного поражения ИГИЛ в Сирии и Ираке, — отметили в военном ведомстве.

Там также пояснили, что «действия Турции в Африне являются односторонними и не связаны с операциями [американской] коалиции в Сирии». При этом Анкара предварительно уведомляет союзников о своих планах.

США оказывают сирийским курдам активную поддержку. Около недели назад ближневосточные СМИ сообщили о поставке им партии ПЗРК. А 14 января представитель американской коалиции полковник Томас Вейл заявил о намерении Вашингтона подготовить на базе курдских боевых отрядов так называемые «Силы безопасности границы». Всё это — опять же под предлогом борьбы с боевиками ИГИЛ. Реакция Анкары последовала уже на следующий день. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил «задушить эту армию, пока она не родилась», одновременно назвав курдов «дикими существами».

Свои угрозы турецкий лидер начал претворять в жизнь уже спустя несколько дней: с 20 января Анкара проводит в Африне, на северо-западе Сирии, против курдских вооруженных формирований операцию «Оливковая ветвь». Одновременно она требует от США прекратить оказывать им поддержку. Такое заявление сделал пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын. Но, как следует из полученного «Известиями» сообщения ЦЕНТКОМа, Вашингтон этого делать не собирается.

Более того, в конце декабря 2017 года министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что с началом процесса стабилизации и восстановления сирийских городов «вы увидите больше американских дипломатов, работающих на земле». Очевидно, имелась в виду земля, подконтрольная курдам. А спустя примерно две недели межарабская газета «Аш-Шарк аль-Аусат» сообщила со ссылкой на свои источники, что США намерены сделать шаги в направлении дипломатического признания тех районов.

Не случайно глава МИД России Сергей Лавров, комментируя методы Вашингтона, сказал 21 января, то есть на следующий день после начала операции в Африне, что односторонние шаги американцев «привели уже в бешенство Турцию».

После агрессии против Ирака в 2003 году и попытки свергнуть власти в Дамаске руками ИГИЛ нынешний «курдский проект» США, по сути, представляет собой очередное звено в цепи сменяющих друг друга витков хаоса на Ближнем Востоке, отметил в беседе с «Известиями» востоковед и бывший дипломат Вячеслав Матузов.

— Американцы совершают осознанный шаг, когда делают ставку на раскол Сирии и создание курдского государства. Курды в данном случае используются лишь как инструмент. И чем дольше Вашингтон будет их вооружать и поддерживать, тем больше оправданий будет иметь операция Анкары в районе Африна, в том числе и в российских глазах. При этом курдам не стоило бы вестись на пустые обещания и портить отношения со своими соседями: Турция, Ирак, Иран и Сирия не позволят им получить свое государство. А США их бросят ровно в тот момент, как только они перестанут отвечать интересам Вашингтона, — отметил эксперт.

Тем не менее нынешние действия американцев нанесли очередной удар по урегулированию конфликта в Сирии. И пусть «курдский проект» заведомо обречен на неудачу, кризис в стране затянется еще на какое-то время и будет стоить жизни многим людям.