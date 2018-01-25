Сирийский Африн покинули более 700 беженцев за сутки

Российская военная полиция продолжает фиксировать поток беженцев из района Африн на севере Сирии, где проходит турецкая военная операция «Оливковая ветвь».

«За прошедшие сутки район боевых действий покинули более 700 человек», — цитирует слова представителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майора Юрия Евтушенко «Интерфакс».

Военную операцию против курдских отрядов «Силы народной самообороны» и партии «Демократический союз» начали 20 января. Причиной военных действий могло стать заявление Вашингтона о создании отрядов безопасности на границе Сирии и Турции.