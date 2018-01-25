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Сирийский Африн покинули более 700 беженцев за сутки

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Российская военная полиция продолжает фиксировать поток беженцев из района Африн на севере Сирии, где проходит турецкая военная операция «Оливковая ветвь».

«За прошедшие сутки район боевых действий покинули более 700 человек», — цитирует слова представителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майора Юрия Евтушенко «Интерфакс».

Военную операцию против курдских отрядов «Силы народной самообороны» и партии «Демократический союз» начали 20 января. Причиной военных действий могло стать заявление Вашингтона о создании отрядов безопасности на границе Сирии и Турции.

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