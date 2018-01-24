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Трамп и Эрдоган обсудили спецоперацию в сирийском Африне

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Фото: Global Look Press/Aude Guerrucci
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Президент США Дональд Трамп и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсудили спецоперацию в сирийском Африне. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецкой администрации.

«Президент Турции проинформировал Трампа о том, что целью операции являются обеспечение нацбезопасности Турции и зачистка Африна от террористов», — сообщил источник.

По данным журналистов, Эрдоган призвал Трампа остановить поддержку курдских формирований в Сирии и прекратить поставки оружия. 

Вечером 23 января спецоперацию в Сирии обсудил с турецким лидером президент России Владимир Путин.

20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Силы народной самообороны» и партии «Демократический союз», которые признаны в стране террористическими. Отряды поддерживаются американскими властями.

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