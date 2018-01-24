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Курды подбили три турецких танка в Африне

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Курдские вооруженные формирования отразили атаку повстанцев «Сирийской свободной армии» (ССА), поддерживаемой военными силами Турции. Ополченцы в среду в районе Африн подбили в бою три турецких танка и вынудили противника отступить в сторону пограничного города Аазаз.

Уничтожены десятки солдат, отмечает ТАСС. Ранее курды отразили нападения ССА на селения Мираназ и Иска. Турецкая армия обстреливает из артиллерии населенные пункты в окрестностях Африна, местные СМИ сообщают о жертвах среди населения.

В городе Африн, расположенном в 65 км от Алеппо, проживает около полумиллиона человек.

Ранее в среду президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара не ограничится операцией в сирийском Африне и пресечет «грязные игры», очистив всю сирийско-турецкую границу от террористов. 20 января Генштаб турецких вооруженных сил объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском Африне. Вчера стало известно о гибели второго турецкого офицера.

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