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Курды сообщили о гибели 13 турецких солдат в сирийском Африне

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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Медиацентр «Сирийских демократических сил» (SDF), основу которых составляют курдские отряды, сообщил о 13 погибших турецких солдатах в сирийском Африне.

По информации сообщения, специальные подразделения атаковали отряды захватчиков в районе деревень Кода и Балилка в районе Раджу и неожиданным ударом смогли убить шесть турецких солдат. Также в результате сражений в деревне Балилка погибли еще шесть солдат турецкой армии.

Однако генштаб ВС Турции сообщает, что в сирийском Африне погиб один турецкий солдат в ходе операции «Оливковая ветвь». Также сообщается об одном погибшем и одном раненом в районе Шемдинли провинции Хаккари на юго-востоке Турции в столкновении с членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Ранее портал iz.ru сообщал, что официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду заявил, что в ходе военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне турецкая армия использовала запрещенное международной конвенцией оружие — напалм и заряды с хлором. 

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